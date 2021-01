An der Integrierten Gesamtschule in Rockenhausen gibt es sowohl ein Halbtagsangebot als auch Ganztagsklassen. Schulleiter Dirk Melzer hebt als Besonderheit an der IGS vor allem die Differenzierung hervor, mit denen Schüler unterschiedliche Ziele erreichen oder später verschiedene Kurse besuchen.

Wichtig ist ihm aber auch, dass sich die Schüler an der IGS in der fünften Klasse noch nicht festlegen müssen, welchen Abschluss sie später einmal anstreben. „Das ist ein großer Vorteil gegenüber einem Gymnasium oder einer kooperativen Realschule, an der gleich festgelegt wird, in welche Richtung es gehen soll. So wird bei unseren Schülern viel Frust verhindert. Wenn man sieht, dass andere Kinder eventuell das Gymnasium irgendwann wieder verlassen müssen.“