„Nordpfälzer Wölfe“ stehen vor schwerer Aufgabe beim Tabellenzweiten TSG Ober-Hilbersheim. Ein „Teilzeit-Wolf“ soll helfen.

Als klarer Außenseiter fährt die Handball-Region (HR) Göllheim/ Eisenberg/ Asselheim/ Kindenheim am Samstag zur TSG Ober-Hilbersheim. Die Partie beim Zweiten der Verbandsliga findet am Samstag um 19 Uhr in Gau-Algesheim statt. Trotz der Gefahr, den fünften Platz an Budenheim zu verlieren, können die „Nordpfälzer Wölfe“ beim Gastspiel bei der TSG Ober-Hilbersheim befreit aufspielen. Nach drei Pleiten aus den letzten drei Spielen liegt die Favoritenrolle ganz klar bei den Gastgebern. Da der Tabellenführer, die zweite Mannschaft aus Saulheim, aller Voraussicht nicht aufsteigen kann, geht das Oberliga-Aufstiegsrecht an den Tabellenzweiten über. Mit einem Sieg kann Ober-Hilbersheim einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Um das zu verhindern, benötigt die HR einen richtig guten Tag. Da kommt es auch auf die Torhüter an, die im modernen Handball ein Spiel fast alleine entscheiden können. Einer davon ist Nils Steinmetz, der am Samstag erst zu seinem sechsten Saisoneinsatz kommen wird. „Ich studiere und lebe seit September in Würzburg. Aufgrund der Semesterferien bin ich wieder in der Heimat“, berichtet der 20-jährige Steinmetz. Auch wenn er diese Saison vielleicht nicht allzu viel Spielpraxis vorweisen kann, hat er keinen Trainingsrückstand.

Zweitspielrecht wäre schön

„In Würzburg trainiere ich bei der TG Heidingsfeld. Langfristig hätte ich auch gerne ein Zweitspielrecht, um bei der HR, aber auch am Studienort spielen zu können“, betont der 1,94-Meter Hüne, dem seine Körpergröße als Torhüter zugutekommt. „Das hilft besonders bei Würfen aus dem Rückraum, aber auch bei freien Würfen aus kurzer Distanz“, meint der Wahl-Würzburger. Verbesserungspotenzial sieht er bei sich besonders bei Würfen von den Außenpositionen. „Außerdem möchte ich mein Repertoire an Abwehrtechniken erweitern“, zeigt sich der junge Torhüter ehrgeizig. Gegen den zweitbesten Angriff der Verbandsliga werden die „Wölfe“ auf eine gute Leistung von ihm und seinem Kollegen angewiesen sein.

Die zweite Herrenmannschaft empfängt am Sonntag um 12 Uhr die TG Osthofen 2 in der Grünstadter IGS-Halle, während die HR-Damen am Wochenende nicht im Einsatz sind.