Einmal die Betreiberin einer Pfälzerwald Hütte sein? Das stand eigentlich nie auf Jane Christs Agenda. Dabei – oder gerade deshalb – ist in Steinbach vieles so typisch und doch gleichermaßen untypisch am Wandertreff, der seit 2022 in der Region unter dem wesentlich internationaler klingenden Namen „Food Department“ bekannt ist.

Denn eigentlich hatte die 36-jährige Christ bisher mit Wandern nur im allerentferntesten Sinne zu tun: Zusammen mit ihrer Mutter arbeitete sie bei einer Firma, die mit Foodtrucks durch ganz Deutschland reiste. Auf Rädern bewirteten sie so bei verschiedenen Veranstaltungen mit allerlei frischgekochten Köstlichkeiten. Um allerdings wieder näher in der Heimat zu sein, machten sie sich 2017 mit einem ähnlichen Konzept selbstständig und landete zusätzlich und ganz zufällig als Pächterin in der Pfälzerwald Hütte in Steinbach.

