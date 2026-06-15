Die Welt im Krisenmodus, überall nur negative Nachrichten, Pessimismus, Gegen- statt Miteinander? Kann doch nicht sein! Wir suchen (und finden) gute Nachrichten.

Miese Stimmung, miese Nachrichten, miese Laune: So sehen viele Menschen gerade die Welt. Denn die Medien sind voll mit Themen zu Krisen, Kriegen und einem Weltuntergangsempfinden. Aber ist derzeit wirklich alles schlecht und aussichtslos? Es gibt doch auch die schönen, manchmal nur kleinen Dinge, die das Gemüt erhellen. Diese positiven Beispiele wollen wir finden und sie mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, teilen. Heute: In diesem Jahr gibt es besonders viele Beeren! Vielleicht haben Sie es selbst schon im eigenen Garten bemerkt: erstaunlich viele Erdbeeren oder Himbeeren sind in diesem Jahr gewachsen. Und das freut nicht nur die Kinder, sondern auch viele Erwachsene, die aus den Beeren Marmelade, Kuchen oder viele andere leckere Dinge herstellen können.

Aus der Sicht eines Experten ist das übrigens nicht so ungewöhnlich: „Dass es in diesem Jahr viele Beeren gibt, ist keiner Besonderheit zuzuschreiben. Fast alle Pflanzen blühen und fruchten intermittierend, also in einem Jahr mal stärker, dann im nächsten Jahr wieder schwächer. Deshalb gibt es immer mal wieder Eichenjahre, Buchenjahre, Beerenjahre und Apfeljahre. Deswegen gibt es eben Jahre, in denen es außerordentlich viele Früchte gibt“, sagt unser Garten- und Pflanzenexperte Andreas Raschke. Und letztlich ist es ja auch fast egal, warum es so viele Beeren gibt: Erfreuen wir uns einfach an der guten Ernte und genießen das Obst. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Preise für Erdbeeren in diesem Jahr trotzdem nicht gesunken sind, sondern weiterhin sehr hoch bleiben. Die Gründe dafür sind die aufwendige Ernte, gestiegene Lohnkosten, und viele Höfe bauen weniger Erdbeeren an.

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Wenn auch Sie eine „gute Nachricht“ zu verkünden haben oder etwas Tolles erlebt haben: Erzählen Sie es uns! Schreiben Sie uns an reddonn@rheinpfalz.de, Stichwort: die gute Nachricht. Wenn möglich, schicken Sie auch ein Foto mit, vor allem aber Ihren Namen und Wohnort.