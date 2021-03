Die Glaubenskongregation, auch „Heiliges Offizium“ genannt, ist ein im Vatikan angesiedeltes Gremium, das aus 25 Mitgliedern – Kardinälen, Erzbischöfen und Bischöfen – besteht, die vom Papst für jeweils fünf Jahre berufen werden. Es wird geleitet von einem Kardinalpräfekt, dem ein Sekretär und ein Untersekretär zur Seite stehen.

Sie wurde von Papst Paul III. am 21. Juli 1542 als „Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis“ gegründet und war in dieser Zeit mit inquisitorischen Sonderrechten ausgestattet, um das Vordringen des Protestantismus zu verhindern. Die Aufgaben haben sich verändert, aber immer noch soll die Kongregation die Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche fördern und vor Häresie – also abweichender Lehre – schützen.