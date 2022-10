Von Samstag, 15., bis Montag, 17. Oktober, sind in Göllheim Gitarrensound und zünftige Gastronomie angesagt. Es ist Zeit für den traditionellen Herbstmarkt. Mit dabei sind die Gitarrenhelden.

Gleich am Samstag kommen die Gitarrenhelden für ein Konzert ins Haus Gylnheim. Ab 20 Uhr erwartet das Publikum Unterhaltung mit bekannten Klassikern der vergangenen Jahrzehnte. Die Gitarrenhelden – das sind Eike Walter und Sebastian Linzenmeyer – interpretieren in ihrem ganz eigenen, kraftvollen Sound aber auch Songs, die sich nicht so häufig live erleben lassen. In eine musikalische Ecke lassen sie sich nicht drängen. Das Publikum könne sich auf ein breitgefächertes Repertoire und einen stimmungsvollen Abend freuen, versprechen die Veranstalter. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse.

Am Sonntagvormittag wartet dann ab 11 Uhr der Frühschoppen mit dem Musikverein auf die Besucher. Am Montag steigt ab 16 Uhr ein zünftiges Schlachtfest. Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt an diesem Abend ab 18 Uhr Entertainer Kalli Koppold.

Und natürlich ist an allen drei Tagen auf dem Marktplatz etwas los. Dort verbreiten Schausteller mit ihren bunten Wagen und Fahrgeschäften Jahrmarktstimmung.