Regenbögen, spielende Kinder und sogar eine Rakete waren Motive, die beim Malwettbewerb eine große Rolle spielten. Aufgrund von Corona hatten Erika Steinert und Angela Schwalb zu einem Malwettbewerb für zugezogene Kinder im Donnersbergkreis aufgerufen. Die Preise laden dazu ein, die Region kennenzulernen.

„Die Kids mussten zu Hause bleiben. Wir wollten ihnen zeigen, dass wir an sie denken und uns für sie interessieren“, sagt die Integrationsbeauftragte des Donnersbergkreises Erika Steinert. Zusammen mit Angela Schwalb vom Haus der Familie des DRK in Rockenhausen überlegte sie sich einen Malwettbewerb für zugezogene Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Ihr Anliegen war es, den Kindern Wertschätzung zu zeigen und ihnen Aufmerksamkeit in der Corona-Krise zu verschaffen.

Auf den Bildern der Kinder tummeln sich ihre Freunde in bunten Farben, Regenbögen, die Schule und eine leuchtende Rakete, die in den Himmel startet. Zum Beispiel hat die fünfjährige Frieda aus Göllheim sich zusammen mit ihrer Freundin gemalt.

„Wir bleiben alle zu Hause“

Insgesamt elf Kinder, neun aus dem Donnersbergkreis und zwei aus Brandenburg, nahmen an dem Wettbewerb teil. Von Anfang bis Mitte Mai hatten sie Zeit, Motive zu dem Thema „Wir bleiben alle zu Hause“ zu malen. Anschließend bildeten Erika Steinert, Angela Schwalb und Adeline Henning von der Kreisverwaltung Donnersberg bildeten die Jury. Unter den Kriterien Bezug zum Thema, erkennbare Aussage, Kreativität, Aufwand und Individualität nahmen sie die neun Bilder aus dem Donnersbergkreis unter die Lupe. Zur Preisverleihung wurden die Kinder in zwei Altersgruppen von fünf bis sieben und von acht bis elf Jahren eingeteilt.

Die Preisverleihung fand auf der Bühne im Schloßpark in Rockenhausen statt, bei der Steinert den Kindern für ihre Teilnahme dankt und die Jury die Preise übergab.

Region kennenlernen

Zu gewinnen gab es zum Beispiel einen Zoobesuch in Kaiserslautern, eine Draisinentour im Glantal, einen Besuch im Puppentheatermuseum in Bad Kreuznach, einen Konzertbesuch im Pfalztheater Kaiserslautern oder einen Ausflug zum Tierpark Donnersberg in Rockenhausen. Die Kinder können also Attraktionen in der Region näher kennenlernen.

Um einen Snack, Getränke und selbsgenähte Mund- und Nasenschutzmasken kümmerte sich Mayada Ali aus Rockenhausen.

Die Preisträger:

1. Platz: Jana Belal (Kirchheimbolanden), Lana Suleimann (Rockenhausen), Rozen Anlabdo (Eisenberg).

2. Platz: Sarah Alkountar (Rockenhausen), Frieda Kessig (Göllheim).

3. Platz: Hamid Aram (Kirchheimbolanden).