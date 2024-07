Der TuS Göllheim (Vizemeister 2022 und Dritter in der vergangenen Runde) geht als Top-Favorit auf die Meisterschaft in die am Wochenende beginnende Saison der Fußball-A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Wie sieht es bei den anderen Teams aus?

Aus der Bezirksliga kommt die SG Mannweiler/Stahlberg hinzu. B-Klasse-Meister SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach schafft den direkten Wiederaufstieg. Die sieben Donnersberger Teams im Teamcheck.