Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allmählich kommt die Freibadsaison in Fahrt. In Winnweiler und Alzey haben die Bäder bereits geöffnet. In Rockenhausen hatte sich die Öffnung noch verzögert, aber am Dienstag, 16. Mai, geht es auch dort endlich los.

Ein Bodentrampolin, eine Slackline, zwei kleine Kinderkarusselle und eine Taqball-Platte, über diese Neuerungen dürfen sich die Schwimmer im Wartbergbad Alzey freuen. Die Spielgeräte