Fussball: In Alsenborn hat sich mit dem JFV Fritz-Walter-Jugend eine Talentschmiede entwickelt – verantwortlich als Trainer: Thomas Riedl. Im Spätsommer 2020 debütierte mit Julien Riedl einer der jüngsten Spieler in der Vereinshistorie des SV Alsenborn in der ersten Mannschaft. Nach Großvater Hannes und Papa Thomas könnte er in dritter Generation Fußball-Profi werden. Eine außergewöhnliche Familiengeschichte.

Wenn der Vater mit dem Sohne... In der fast 60-jährigen Historie der Fußball-Bundesliga gibt es jede Menge Beispiele dafür, dass Talent durchaus vererbbar sein