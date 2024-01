Die ersten Kraniche haben ihre Winterquartiere verlassen und sind schon wieder in der Region angekommen. Den hier abgebildeten Zug, gut zu erkennen an ihrer keilförmigen Formation, hat unser Leser Uwe Nielsen am Samstag um 13.40 Uhr in Bolanden mit der Kamera erwischt. Die Vögel, deren Züge immer mit lautem Trompeten einhergeht, überflogen den Ort Richtung Norden.