Sie hat unter drei Verbandsbürgermeistern „gedient“, war Chefsekretärin, zeitweise Büchereileiterin, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, für Tourismus und Gemeindepartnerschaftsfragen zuständig und hat die Leistungsschauen der Verbandsgemeinde federführend mitorganisiert. Jetzt ist Ria Baumgärtner nach 47 Jahren bei der VG-Verwaltung in den Ruhestand gegangen.

Coronabedingt konnte Verbandsbürgermeister Steffen Antweiler seine rechte Hand nicht so verabschieden, wie er es gerne getan hätte: Mit großem Bahnhof und allen Ortsbürgermeistern. Andererseits hätte das Ria Baumgärtner selbst gar nicht so gut gefallen, denn im Mittelpunkt stehen war bis zum Ende ihrer beruflichen Laufbahn ihre Sache nicht. So hat sie ganz bescheiden ihren Ruhestand angetreten: Die Verbandsgemeinde Göllheim war ihr erster und auch ihr letzter Arbeitsplatz.

Direkt von der Schulbank aus kam Ria Baumgärtner 1973 zur Verwaltung der im Jahr davor neugegründeten Verbandsgemeinde. Sie war die erste „echte“ VG-Mitarbeiterin, alle anderen waren von der Verwaltung der Ortsgemeinde übernommen worden. Die Behörde war gerade in ihr neues Domizil in der Freiherr-vom-Stein-Straße, bestehend aus den beiden ehemaligen Schulhäusern, umgezogen – in dieser Zeit noch ohne den Verbindungstrakt. „Damals war ich die Jüngste, heute bin ich die Älteste“, erinnert sich die Neu-Ruheständlerin.

Drei Verwaltungschefs erlebt

Drei Verbandsbürgermeister gab es zu ihrer Zeit. Hans Appel bis 1999, Klaus-Dieter Magsig von 1999 bis 2015 und seit 2015 Steffen Antweiler. „Die drei waren sehr unterschiedlich, mit jedem kam ich gut aus, und jeder hat mich auf seine Art unterstützt“, sagt Baumgärtner. „Von Hans Appel habe ich viel gelernt, er hat mein gesamtes Berufsleben geprägt. Er hat mich ernst genommen und mir das Selbstvertrauen gegeben, zum Beispiel auch mal frei vor Publikum zu sprechen. Das ist mir als Büchereileiterin oder Frauenbeauftragte zugute gekommen.“

An der Zusammenarbeit mit Klaus-Dieter Magsig schätzte sie vor allem das gemeinsame Bemühen um den Tourismus im Zellertal, nicht zuletzt im auf Magsigs Initiative hin gegründeten Verein „Zellertal aktiv“ und bei der Organisation der „Zellertaler Weinkost“. Bei Steffen Antweiler, dem aktuellen VG-Chef, war eine wichtige Sache anders: „Hier war ich zum ersten Mal die Ältere, die ihr Wissen mit einem Jüngeren teilen durfte. Und er hat meinen Rat gerne angenommen.“

Immer etwas außerhalb der Routine

Ihren eigenen Job beschreibt sie als „immer auch ein wenig außerhalb der Verwaltungsroutine“. So hat sie – nur ein Beispiel von vielen – die polnische Partnerstadt der VG, Kozienice, besucht – übrigens auch La Clayette und Marano Equo, die Partnerstädte der Ortsgemeinde. „Besonders beeindruckt hat mich in allen Gemeinden die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Leute uns gegenüber.“

Sodann hat sie die Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige mit ins Leben gerufen: „Da war noch die Sozialstation mit im Boot, und wir haben uns einmal monatlich getroffen. Rund zehn Jahre lang betreute sie das Internationale Frauenfrühstück, das einmal jährlich am Weltfrauentag am 8. März stattfand. „Am Anfang war das ein gemütlicher Kreis von zirka 20 Frauen, am Ende kamen 200. Das war dann nicht mehr zu bewältigen, auch für die Landfrauen nicht, die uns dabei unterstützten.“ Stattdessen wurde daraufhin die Bücherei ins Boot geholt, und es gab abendliche Lesungen.

1983 flog „der Feistel“ in die Luft

An besondere Begebenheiten während ihrer „Amtszeit“ erinnert Ria Baumgärtner sich natürlich auch. Herausragend: Die Neujahrsnacht 1983, „als der Feistel in die Luft geflogen ist.“ In der Tat ein denkwürdiges Ereignis in Göllheim, als es eine Riesenexplosion in der pyrotechnischen Fabrik mit Schäden an den umliegenden Häusern gab – und in den Tagen danach bei der Verwaltung viele Überstunden fällig wurden.

Denk-, oder vielmehr merkwürdig, war auch ein Auftritt des Komikers Dieter Hallervorden anlässlich des Siegs der Gemeinde beim Radioquiz „Silbernes Mikrophon“. Der Hauptgewinn bestand aus einem Gastspiel des Komikers. Nur war der leider so gar nicht nicht komisch: „Göllheim musste damals antreten im Städtekampf gegen Trossingen im Schwarzwald“, so Baumgärtner. „Hallervorden hatte sich offenbar auf einen Sieg Trossingens eingestellt und wollte überhaupt nicht nach Göllheim. Das hat man ihm dann auch angemerkt.“ Ihre eigene Aufgabe als Mitarbeiterin der Verwaltung war damals, die Fragen, die dem Göllheimer Rateteam gestellt wurden, abzutippen.

Die barbusige Dame an der Bürowand

Im Zusammenhang mit den Kollegen hat Ria Baumgärtner natürlich auch einige Anekdoten auf Lager. „Allerdings sind die nichts für die Öffentlichkeit, die Leute leben noch, arbeiten zum Teil noch hier – nein, das will ich nicht!“ Aber eine wird dann doch verraten, und zwar nicht von ihr, sondern von ihrem Flurnachbarn, Büroleiter Thomas Peter: „Ich hatte von meinem Schwiegervater ein Gemälde geschenkt bekommen“, erzählt dieser. „Also ein Kunstwerk. Das wollte ich in meinem Büro an die Wand hängen. Das hat Ria aber um keinen Preis zugelassen. ,Nix, das kommt mir hier nicht rein’, hat sie kategorisch erklärt.“ Und warum nicht? „Na ja, die Dame war obenrum nackt.“ Dabei habe er selbst das gar nicht sofort erkannt „Es war ja künstlerisch verfremdet. Aber Ria hat es sofort gesehen. Da ist dann die Frauenbeauftragte in ihr durchgekommen“, sagt Peter und grinst.

Die Segnungen der Technik

Nicht zuletzt hat Ria Baumgärtner in ihrer Berufszeit große technische Umwälzungen erlebt: „Am Anfang schrieben wir auf der Schreibmaschine mit drei Durchschlägen. Wenn etwas vervielfältigt werden musste, benutzten wir die Matrize. Es gab nur einen Kopierer, und der war ein Heiligtum. Nur was wirklich nicht abgeschrieben werden konnte, durfte kopiert werden. Die Telefone hatten Wählscheiben. So etwas wie Computer und Internet konnte man sich nicht mal vorstellen.“

Die nächste große Umwälzung steht ihr jetzt bevor: Das Rentnerleben. Sie will sich der Familie und dem Enkelkind widmen, sich täglich an der frischen Luft bewegen und es überhaupt etwas geruhsamer angehen lassen. Viel ist aus den Vorsätzen aber noch nicht geworden, wie sie lachend zugibt: „Es ist so ,geruhsam’, dass ich noch nicht mal zum Plätzchenbacken gekommen bin!“