Der TTC Winnweiler gehört mittlerweile zu den Spitzenteams der Ersten Pfalzliga. Am Wochenende peilte der Klub einen der Spitzenplätze an. Doch Mannschaftskapitän Ilja Kratschmer ist darauf angewiesen, dass alle Stammspieler auch einsatzbereit sind.

Die oberste Verbandsspielklasse hat enorm viel Qualität, dort einen Spitzenplatz zu erreichen ist schwierig. „Was viel gebracht hat ist, dass wir bis auf das letzte Spiel komplett waren. Bei den Mannschaften vorne geht es darum, wer spielt komplett und wer nicht. Da kommt es nicht darauf an, wer in kompletter Aufstellung besser ist“, sagt Ilja Kratschmer, Spitzenspieler des TTC Winnweiler.

Erst zweimal hat seine Mannschaft in dieser Saison verloren, zudem gegen den TTC Riedelberg überraschend einen Zähler liegen lassen. Dass es gegen Oggersheim und Oppau nicht zum Sieg reichte, ganz sicher keine Überraschung für das Team aus dem Donnersbergkreis. Denn die zweite Garde der Oggersheimer hat, seit die Erstvertretung in der Oberliga-Südwest aktiv ist, wegen etlicher Neuzugänge einiges an Qualität dazu gewonnen.

Doppel nicht mehr so erfolgsverwöhnt

„In den Doppeln sind wir gerade mal ausgeglichen. Da haben wir in der vergangenen Runde noch deutlich positiv gestanden“, benennt Kratschmer jedoch auch einen Punkt, der ihm im Laufe der Runde noch nicht so schmeckte. Mit Jean-Pierre Paquette bildet Kratschmer das Winnweilerer Spitzendoppel. Das Duo musste jedoch bei sechs Siegen auch schon dreimal als Verlierer die Platte verlassen. Die eigentliche Doppelproblematik lauert aber dahinter, denn es gibt nicht immer zwei Zähler in den Eingangsdoppeln, die so wichtig sind für den Spielverlauf.

In den Einzeln trumpfte Kratschmer bislang gehörig auf. 14:2 Siege hatte er bis zum Spiel am Sonntag gegen den VfL Duttweiler auf dem Konto. „Ich mache nicht mehr, als in den vergangenen Jahren. Ich habe zwischenzeitlich mal mein Holz gewechselt, vielleicht lag es ein wenig daran. Das Holz ist etwas langsamer als mein altes“, erzählt Kratschmer. Zudem habe er zur Zeit ein gutes Schlaggefühl und recht viel Sicherheit in seinem Spiel.

Ein unbekannter Gegner

„Duttweiler kenne ich eigentlich gar nicht. Den Einser habe ich ein paar Mal auf Turnieren spielen gesehen. Bei ihm ist es sicherlich tagesformabhängig. Er spielt ein sehr schnelles, risikoreiches Spiel. Wenn er alles trifft, wird es ganz, ganz schwer“, sagte Kratschmer zum Gegner und deren Spieler Schyam Vasanthakumar. Im Spitzenpaarkreuz rechnete er sich gute Chancen aus, weil Thomas Kolbin gegen Abwehrspieler doch gut spielen könne.

Die Partie gegen den Aufsteiger wurde für das Team aus Winnweiler, das nur zwei Zähler vom Aufstiegsrelegationsplatz entfernt lag, eine nicht ganz leichte Pflichtaufgabe. Mit 9:3 wurde der VfL Duttweiler besiegt, der immerhin ein Doppel gewann. Mit Ersatzspielerin Angela Radetz gelang ein Glücksgriff. Denn im Doppel siegte sie an der Seite von Thomas Kolbin gegen Duttweilers Jonathan Hoffmann/André Ebert in fünf Sätzen.

Angela Radetz im Herrenteam erfolgreich

Hinzu kam, dass sich Radetz äußerst nervenstark zeigte und gegen Ebert mit 3:0-Sätzen gewann, und gleich dreimal in der Satzverlängerung oben auf war. Radetz spielt ohnehin eine starke Saison, erspielte sich in der Zweiten Pfalzliga West eine Bilanz von 8:3-Siegen.

Nach Kolbins Niederlage gegen Vasanthakumar gewann Winnweiler gleich fünfmal in Serie, bevor Kolbin dann doch gegen Defensivspieler Marvin Glatz in vier Sätzen das Nachsehen hatte. Martin Salm beendete die Partie zugunsten von Winnweiler mit einem 3:1-Erfolg gegen Philipp Amann. Durch den sechsten Saisonsieg hat Winnweiler weiter Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen und hat mit den Partien gegen Mutterstadt am Sonntag und Neustadt am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, noch ein eher einfaches Vorrunden-Restprogramm.