Das dürfte Rekord gewesen sein: Die Sitzung des Verbandsgemeinderates der VG Kirchheimbolanden am Dienstagabend dauerte exakt elf Minuten. Dann war Schluss, Aus, Feierabend. Bürgermeisterin Sabine Wienpahl und die 31 Ratsmitglieder hatten in Windeseile zehn Tagesordnungspunkte durchgewunken. Ohne Drumherumreden, ohne Debatten und ohne Debakel. Beschlossen wurden im Eiltempo wenig brisante Themen. Unter anderem der „Sachkostenzuschuss für Schulsport in den Turnhallen der VG“, die Übertragung von rund 466.000 Euro, die für den Bau des Feuerwehrhauses Bolanden nicht genutzt wurden, auf die „Baumaßnahme Feuerwehrhaus Dannenfels“ sowie die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes für erneuerbare Energien in Marnheim. Einstimmig entschied sich der VG-Rat auch für die Sanierung der Turnhalle Grundschule Kirchheimbolanden, die rund 5,4 Millionen Euro kosten wird. Das Thema hatten die Mitglieder des Bauausschusses allerdings zuvor ausführlich besprochen (wir werden separat darüber berichten).