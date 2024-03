Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das sprichwörtliche Eis ist gebrochen: Am Wochenende soll das Wetter den Frühling endgültig einläuten. Prima Wetter für die Eisdielen, die ihre Pforten für die Saison öffnen. Dabei herrscht für die Betreiber im Kreis nirgends nur eitel Sonnenschein.

Schon am vergangenen Sonntag hat das Wetter gezeigt, was der Frühling so alles kann. Warme Temperaturen und ein klarer Himmel brachten nach verhangenen und nasskalten Winterwochen