Ein Tief über Nordwestrussland lenkt in den nächsten Tagen angenehm temperierte Luft von den Britischen Inseln nach Deutschland.

Der bis nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil eines Azorenhochs verhindert dabei ein Vordringen von Störungsausläufern mit Regen und beschert uns häufig noch freundliches Wetter. In der kommenden Woche könnten aber voraussichtlich Schlechtwettergebiete vom Atlantik mit ihren Regenwolken Kurs auf unsere Region nehmen.

Vorhersage

Donnerstag: Es ziehen immer wieder Wolkenfelder übers Land. Die Wolken sollten allerdings mit Ausnahme einiger Tropfen keinen Regen im Gepäck haben. Zwischendurch scheint die Sonne verschwommen. Die Tagestemperaturen halten sich im erträglichen Sommerbereich auf.

Freitag: Der Himmel bleibt häufig von meist lockeren Wolken überzogen, durch welche die Sonne aber phasenweise hindurchscheinen kann. Nennenswerter Regen fällt nicht. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Samstag: Neben zeitweiligen Sonnenschein ziehen weitere meist hohe und mittelhohe Wolkenschleier am Himmel vorüber. Es bleibt trocken. Die Tagestemperaturen bleiben sommerlich. Die Nächte eignen sich zum Durchlüften.

Sonntag: Die meisten Wolken verziehen sich, die Sonne kann mal wieder längere Zeit ungehindert strahlen. Dazu steigen die Temperaturen an und können stellenweise die 30-Grad-Marke überschreiten. In der Nacht auf Montag können von Frankreich her erste Gewitterwolken mit Schauern aufziehen.

Weiterer Trend

In der neuen Woche scheint der Sommer eine Pause einzulegen. Von Südwesten und Westen überqueren uns voraussichtlich vermehrt Regen- und Schauerstaffeln. Teilweise kann es auch blitzen und donnern. Die Luft kühlt sich daher dementsprechend ab.