Bayerische Traditionen vereinen sich mit Donnersberger Bergbaugeschichte: Rund um die Grubenhütte im Langental geht’s am Samstag zünftig zu. Der Förderverein Imsbach lädt unter der Überschrift „Bayern am Bergwerk“ in die Bergbau-Erlebniswelt ein.

Bayern im Donnersbergkreis – geht das zusammen? Und was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Diese Frage wird am Samstag, 17. August, ab 13 Uhr bis in den Abend hinein bei Führungen durch die illuminierte Grube Maria geklärt. Robert Kraut ist geologisch interessiertes Mitglied des Fördervereins, gelernter Braumeister und gebürtiger Bayer. Er wird an diesem Tag den Besuchern nicht nur die Grubenarbeit, sondern auch die bayerischen Spuren im Pfälzer Bergbau näherbringen – und das waschecht im Dialekt seiner Heimat. Trefflich unterstützt wird dieses Unterfangen durch einen bayerischen Imbiss und ein kühles Weißbier.

Mit Blasmusik und Essensschmankerln

Um 17 Uhr wird der Bayerische Abend an der Grubenhütte mit einem Fassbieranstich eröffnet. Das Fass wird zuvor von einer historischen Kutsche quer durch den Ort zum Festplatz gebracht. Dort unterhalten der Fanfarenzug und der Gesangsverein Imsbach die Gäste mit Musik. Um 18 Uhr treten die Alphorn-Freunde Selztal auf. 2008 hat sich die Formation zunächst als Trio gegründet. Mittlerweile sind die Musiker aus der Nähe von Mainz zu einem zehnköpfigen Ensemble angewachsen. Waren sie kürzlich noch bei der Kulturnacht in Kirchheimbolanden zu erleben, werden sie an diesem Abend mit ihren in der Region sehr ungewohnten Instrumenten für zünftige Stimmung sorgen und bayerisches Alpenpanorama mitten in den Donnersberg versetzen.

Ab 19 Uhr sorgt der Musikverein Donnersberg mit rund 30 Musikerinnen und Musikern aus Steinbach für musikalische Unterhaltung. Traditionelle Blasmusik steht ebenso auf dem Programm wie moderne Popklassiker. Für das richtige Essen am Bayerischen Abend sorgt der Förderverein Imsbach, der Besucher an der Grubenhütte mit bayerischen Schmankerln versorgen wird.

Info

Teilnehmer der Grubenführung sollten eine Jacke mitbringen und festes Schuhwerk tragen. Die Teilnahme kostet 17 Euro pro Person, Anmeldung unter 06302 60261 bei der Verbandsgemeinde Winnweiler. Führungen finden statt um 13, 15.30, 17 und 19 Uhr. Zwischen 13 und 17 Uhr hat das Pfälzische Bergbaumuseum in Imsbach geöffnet. Parkmöglichkeit besteht auf dem Wanderparkplatz Langental oder vor der Gemeindehalle Imsbach. Von hier verkehrt zwischen 16 und 21 Uhr stündlich ein Shuttle zur Grubenhütte.