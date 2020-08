Nie hätte sie gedacht, dass sie so alt werden würde, sagte Else Schlich vor fünf Jahren. Damals rundete sich ein ganzes Jahrhundert. Inzwischen hat sich das Rad weitergedreht, und die Kirchheimbolanderin kann heute nun ihren 105. Geburtstag feiern, geistig rege und nach wie vor bei erstaunlich guter Gesundheit. Inzwischen allerdings lebt sie nicht mehr in den eigenen vier Wänden, sondern im Haus Zellertal in Albisheim. Dort ist sie vor drei Jahren eingezogen.

Älteren Kerchemern ist sie noch als Zahnärztin in Erinnerung. Bis 1979 praktizierte sie in der Kirchheimbolander Vorstand, zunächst an der Seite ihres Vaters, dann gemeinsam mit ihrer Schwester Gretel. „Schliche Mäd“ wurden die beiden in der Stadt genannt. Als die Schwester aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste, versah Else Schlich noch sieben Jahre allein den Dienst in der Praxis, bis ihr inzwischen verstorbener Neffe Wolfram Mundt sie ablöste.

Zur Welt kam Else Schlich in Marnheim als jüngstes von fünf Geschwistern. Bis zur Mittleren Reifen besuchte sie die Höhere Töchterschule im damaligen „Pilgeramstift“. Sie entschied sich dann für eine Ausbildung zur Zahntechnikerin in der Praxis ihres Vaters. 1944 legte sie ihr Staatsexamen in Frankfurt ab – in einer schicksalhaften Zeit, in der eine ihrer Schwestern bei einem Bombenangriff ums Leben kann und sie dann sich dann um deren Tochter kümmern musste. An die Gründung einer eigenen Familie war damals nicht zu denken. Dafür lernte sie die Eigenständigkeit zu schätzen. Frauen in diesem Beruf seien schon damals nicht ungewöhnlich gewesen, zumal es damals ohnehin kriegsbedingt an Männern fehlte.

Die Arbeit führte sie vor fünf Jahren an auf die Frage nach einem Rezept für ein gesundes, erfülltes Alter. Und Auszeiten zum Auftanken. Viel ist sie gereist, per Schiff rund ums Mittelmeer und bis ans Nordkap, Städtereisen, Bildungstouren mit der Volkshochschule wie mit der Pollichia.

Ein großer Verwandtschaftskreis aus Neffen und Nichten und deren Kindern und Kindeskindern kann mit der Jubilarin heute den bemerkenswerten Geburtstag feiern.