Bei der Kommunalwahl am 9. Juni werden auch neue Ortsbürgermeister gewählt. In einigen Gemeinden treten die Amtsinhaber wieder an, woanders wird der Bürgermeister im Rat gewählt, und in manchen Gemeinden gibt es mehrere Kandidaten. Heute stellen wir die VG Göllheim vor.

In der Verbandsgemeinde Göllheim geht es vergleichsweise gemütlich zu: Dieter Hartmüller, der Amtsinhaber in der Sitzgemeinde Göllheim, stellt sich ohne Gegenkandidat wieder zur Wahl, gleiches gilt für Albisheim, nach Göllheim die zweitgrößte Kommune, wo Ronald Zelt erneut antritt. Eine Kampfabstimmung gibt es nur in Ottersheim – zwischen dem Amtsinhaber Rüdiger Kragl und seinem Herausforderer Ansgar Mayer. Definitiv ein neues Gesicht wird es in Einselthum geben. Drei der Kandidaten sind Einzelbewerber, die anderen treten für Listen an. Vom Rat werden die Bürgermeister in Bubenheim, Immesheim, Standenbühl und Zellertal gewählt.