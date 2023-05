Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit dem 1. Mai ist die Gartenbahn in Börrstadt wieder alle 14 Tage geöffnet. Mit zwei Bahnen werden kleine und große Besucher über das Gelände hinter der Gemeindehalle gefahren. Wie es dazu kam, und was für Schätze in den Lokschuppen versteckt sind.

Am Hauptbahnhof von Börrstadt tummeln sich große und kleine Leute. Gerade fährt die alte Dampflok in den Bahnhof und wieselflink wechseln die Passagieren. Ein paar Minuten