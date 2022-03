Das Kinderzimmer ist bereitet, die Amphibien können sich im Schlossgartenteich seit Donnerstag wieder der Nachwuchspflege widmen: Der frisch sanierte Teich ist mit Wasser gefüllt, sogar die Fontäne ist schon „angerichtet“. Außer ein paar besonders hartnäckigen Schlafmützen sind die meisten Amphibien schon aus dem Winterschlaf erwacht, den sie in speziell dafür angelegten steinbedeckten Quartieren verbracht haben. Im vergangenen Jahr waren vom Landschaftspflegebüro Viriditas aus Weiler im Schlossgarten „massenhaft Larven“ des Kammmolches entdeckt worden, außerdem haben sich Geburtshelferkröten, Teichmolche, Grasfrösche und Erdkröten über Sommer stark vermehrt. Ob die Tiere den frisch befüllten Schlossgartenteich als neues Domizil sofort annehmen oder ob sie es sich möglicherweise erst mal in ihren bisherigen Ersatzquartieren im Schlossgarten oder am Ballhaus gemütlich machen werden, das muss sich im Laufe der kommenden Tage zeigen.