Das beliebte Schlagerduo Amigos kommt erneut nach Rockenhausen: Am Sonntagnachmittag, 1. September, gastieren die Brüder auf „Best of“-Tour in der Donnersberghalle. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr.

Bernd Ulrich und sein Bruder Karl-Heinz Ulrich haben in Deutschland mehr Nummer-Eins-Alben gehabt als die Beatles – obwohl es in ihren Schlagern auch um ernste Themen geht. „Was wir singen, das kommt von Herzen“, sagt Bernd Ulrich, der Bierbrauer war, bevor er die Amigos gründete. Mit ihrem Programm „50 Jahre Amigos“ und Hits wie „110 Karat“ waren die Brüder zuletzt im März 2022 in Rockenhausen, nun kehren sie zurück – erneut unterstützt von Daniela Alfinito, Bernd Ulrichs Tochter. Mit dabei sind auch Songs aus dem neuen Album.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen oder direkt hier beim RHEINPFALZ-Ticketservice.