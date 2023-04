Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie schafft es wohl nicht mehr. Die alte Eiche im Eingangsbereich des Schlossgartens ist wohl nicht mehr zu retten. Keine Blüte, kein Blatt sind mehr zu sehen. Ein Zaun soll jetzt Besucher vor herabfallenden Ästen schützen.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hat die Mispelblättrige Eiche, so der deutsche Name der Quercus petraea Mespilifolia , Ermüdungsanzeichen gezeigt. Man habe auf Anraten von Baumexperten