„Kultur ist alles, was mit Menschen zu tun hat“: So lautete das Motto der Albisheimer Kulturwerkstatt, die vor 15 Jahren aus der damaligen Außenstelle der Kreisvolkshochschule hervorgegangen ist.

Zur Aufgabe gemacht hatte sich die Einrichtung die Erhaltung, Förderung und Belebung der kulturellen Szene in Albisheim. Die ehrenamtlichen Mitglieder organisierten Angebote im Namen der Ortsgemeinde und in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der protestantischen Kirche, der Kreismusikschule und der örtlichen Bücherei „Bichersälche“.

Kreativkurse oder Yogakurse, Bastelaktionen oder der große Adventskalender, in den sich das Rathaus alle Jahre wieder verwandelt, gingen auf die Kulturwerkstatt zurück. An 837 Kursen mit rund 8973 Stunden nahmen über 4400 Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche teil. Mit 230 Sonderveranstaltungen und Aktionen, davon 71 Ausstellungen, wurde das kulturelle Leben in der Ortsgemeinde geprägt. Es gab regelmäßig Konzerte, Lesungen, Vorträge, Gedenkveranstaltungen sowie Aktionen wie die Versteigerung für das Bildhauersymposium, Puppentheater oder Kids-Tage.

Von Anfang an wurde das Seniorenwohnheim „Haus Zellertal“ mit in die Kulturarbeit der Organisation einbezogen, vor Corona gab es das gemeinschaftliche Singen, die Puppenbühne gastierte im Winter regelmäßig dort, wechselnde Kunstausstellungen wurden für die Bewohner organisiert. Die jährliche Kunstausstellung zum Auftakt des Albisheimer Marktes brachte immer wieder namhafte Künstler nach Albisheim.