Kennengelernt haben sich die beiden 1960, als der aus Ostpreußen stammende Freileitungsmonteur in Bayerfeld tätig war. Auf einer Feier hat’s dann zwischen ihm und der aus dem Ort stammenden jungen Frau gefunkt. Am Mittwoch feiern Marie Luise und Helmut Bombe ihren 60. Hochzeitstag.

Aus beruflichen Gründen ist das frisch vermählte Paar 1960 ins Bergische Land nach Witzhelden gezogen. 1961 kam Sohn Jürgen, 1966 Reinhold und im Jahr 1975 Tochter Christine zur Welt. Helmut Bombe arbeitete fast 40 Jahre lang für den Energiekonzern RWE, während seine Frau sich liebevoll um ihre drei Kinder und den Haushalt kümmerte.

Darüber hinaus war Luise Bombe sehr engagiert in der evangelischen Frauenhilfe Witzhelden, in den 1990er Jahren hat sie dafür die Goldene Ehrenamtsnadel des Rheinisch-Bergischen Kreises erhalten. Ihr Mann ist leidenschaftlicher Angler, Gründungs- und Ehrenmitglied des ASV Witzhelden.

Mit dem Eintritt ins Rentenalter hatte das Jubelpaar den Wunsch, in die Heimat der 80-Jährigen nach Bayerfeld zu ziehen. Hier angelt ihr 82-jähriger Mann gerne in der Alsenz, baut in seinem Garten Obst und Gemüse an.

Helmut Bombe stellt sich als Granate vor

Oft macht Helmut Bombe Späße über seinen Nachnamen – so stellt er sich schon mal augenzwinkernd als Granate vor. Alle drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel freuen sich immer, wenn sie zu Besuch in die Nordpfalz kommen.

Bis vor kurzem war Marie Luise Bombe im Dielkirchener Presbyterium tätig, während ihr Mann als Fan des 1. FC Kaiserslautern in den vergangenen Jahren viel leiden musste. Die für 12. Dezember geplante Feier musste Corona-bedingt verschoben werden. Doch zumindest auf anderem Weg werden die beiden zu ihrem Ehrentag sicher zahlreiche Glückwünsche erreichen.