Für die „Riesenernte“ eines langen Berufslebens im Dienst und im Geist der Diakonie sagte Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr gestern mit dem Kronenkreuz in Gold der Diakonie Dank bei Ingrid Leber. „Ein minimaler Dank für das Große, was Sie geleistet haben“, fügte er an. Nach 39 Jahren im Diakonischen Werk wurde Ingrid Leber am Freitag in den Ruhestand verabschiedet.

Nach beruflichem Einstieg im Jugendamt der Kreisverwaltung war Ingrid Leber 1982 ins Diakonische Werk gewechselt und hat dort viele Jahre in der Sozial- und Lebensberatung gearbeitet.