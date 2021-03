Die Deutsche Post DHL Group hat eine neue Packstation mit 52 Fächern in Betrieb genommen. Sie befindet sich in der Industriestraße 26 beim dortigen Aldi-Markt. Wie Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek mitgeteilt hat, können die Kunden ihre Pakete dort rund um die Uhr abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.