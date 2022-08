Die DHL hat eine neue Packstation in Kirchheimbolanden in Betrieb genommen. Am Lidl-Markt in der Hitzfeldstraße – derzeit nur aus Richtung Uhlandstraße zu erreichen – stehen 90 Fächer für Pakete zur Verfügung. DHL-Kunden können dort rund um die Uhr Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Deutschlandweit haben sich seit der Inbetriebnahme der ersten Packstation im Jahr 2003 laut DHL mehr als 19 Millionen Kunden registriert, um eine der mittlerweile gut 10.000 Packstationen des Unternehmens nutzen zu können.