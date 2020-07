Am Anfang war es noch knapp, aber am Ende war es doch deutlich: Deutschland zieht mit 67 Prozent der Stimmen ungefährdet ins Finale der RHEINPFALZ-Mini-EM ein.

Fast 500 Leute beteiligten sich an der Abstimmung, ob Italien oder Deutschland ins Halbfinale einziehen sollte. 333 Stimmen konnte Florian Debus auf Facebook sammeln und so seinen 4:1-Vorsprung, den er sich in den Minispielen erarbeitete hatte, bequem nach Hause bringen. Für seinen Gegner Domenico Messina stimmten 166 Leute. Der Italiener hatte schon befürchtet, dass er nicht so viele Stimmen wie Debus sammeln würde. Da könnte dann doch der Heimvorteil eine Rolle spielen.

Wer gegen Deutschland im Finale antritt, entscheidet sich am 9. Juli zwischen Belgien und Frankreich. Bis dahin läuft noch die Abstimmung zwischen diesen beiden Kandidaten auf Facebook.