Die Deutsche Post hat am Dienstag eine Packstation in Kirchheimbolanden in Betrieb genommen. Für Kibo sei dies die erste Packstation; ab sofort stünden 101 Fächer im Woogmorgen 14 (Aldi-Markt) zur Verfügung. Dies teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Kunden könnten dort sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist laut Deutscher Post unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötige man die DHL Paket App, für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation sei keine vorherige Registrierung erforderlich.