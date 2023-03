Nachwuchs-Bogenschützin Frieda Wagner startet erneut bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Bogenschießen. Das hat der Abteilungsleiter der Bogensportabteilung der TuS Landsberg Obermoschel, Armin Rolland, mitgeteilt.

Die Meisterschaften werden vom 10. bis 12. März in München auf der ehemaligen Olympiaschießanlage Garching-Hochbrück ausgetragen. Wagner hatte im Januar 2023 mit dem Blankbogen in der Wertungskategorie Schüler A/Jahrgang 2009 in der Halle (Zielscheibe 60 Zentimeter Durchmesser in 18 Meter Entfernung) bei den Landesmeisterschaften des Pfälzischen Schützenbundes in Idar-Oberstein mit 465 Ringen ein Rekordergebnis auf dieser Verbandsebene erzielt. Sie schaffte damit die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Im Freien war Wagner noch besser, hier erzielte sie im Vorjahr 538 Ringe und hatte sich bereits 2022 ebenfalls für die deutschen Meisterschaften im Freien qualifiziert. In Wiesbaden landete Wagner mit 444 Ringen auf dem achten Rang und hatte wichtige Wettkampferfahrung und Sportkontakte sammeln können, wie die junge Bogenschützin selbst über ihre damaligen Ergebnisse und Erlebnisse sagte.

Im Freien ist die Zielscheibe in 25 Meter Entfernung aufgestellt und hat einen Durchmesser von 80 Zentimeter. Hier werden zwei Durchgänge mit je 6x6 Pfeilen, also insgesamt 72 Pfeile geschossen. In der Halle werden in zwei Durchgängen je 10x3 Pfeile, also 60 Pfeile geschossen. Die Schülerin des Wilhelm-Erb-Gymnasiums in Winnweiler freut sich sehr auf die erneute Teilnahme an den deutschen Meisterschaften.