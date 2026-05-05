Fast zwei Tage lang waren Glasfaser-Kunden in mehreren Gemeinden im Donnersbergkreis von einer Störung betroffen. Wie das Problem gelöst wurde.

Mehrere Orte in Hessen und Rheinland-Pfalz waren seit dem frühen Sonntagmorgen von einer Glasfaserstörung im Netz des Anbieters Deutsche Glasfaser betroffen. Im Donnersbergkreis kam es in Kirchheimbolanden, Marnheim, Göllheim und Albisheim zu Ausfällen von Internet und Telefon. Ein RHEINPFALZ-Leser berichtete zudem, dass der Notrufknopf seiner 91-jährigen Mutter wegen der Störung nicht funktioniere.

Thomas Schommer, Pressesprecher von Deutsche Glasfaser, teilte nun gegenüber der RHEINPFALZ mit, dass die Störung im Glasfasernetz seit Montagabend kurz nach 23:00 Uhr behoben ist – und damit fast zwei Tage dauerte. Schommer ergänzte: „Zur Entstörung musste eine Hardwarekomponente ausgetauscht werden. Alle Kunden sind wieder online.“ Sollte es weiterhin zu Problemen kommen, empfiehlt die Deutsche Glasfaser ihren Kunden, den Router neu zu starten.