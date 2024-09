Die deutsch-chinesische Freundschaftsgesellschaft im Donnersbergkreis will auch in Zukunft für enge menschliche Beziehungen beider Länder arbeiten. In der Weierhof-Aula feierte sie ihr 35. Jubiläum. Für einen besonderen Moment sorgte eine junge Frau.

Monika Gräfin von Borries, langjährige Vorsitzende der Gesellschaft, trat nach ihrer Rede ein zweites Mal ans Mikrofon. Sie hielt einen großen,