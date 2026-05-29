Nach schwierigen Jahren geht es beim ASV Höringen wieder bergauf. Der Aufstieg in die Bezirksklasse Ost ist die Belohnung für die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre.

Die Zukunft der Tischtennisabteilung des ASV Höringen schien zwischenzeitlich mehr als ungewiss. Nach dem Abstieg aus der 2. Pfalzliga West im Jahr 2022 begann eine sportlich schwierige Phase. Der Tiefpunkt folgte in der Rückrunde 2024: Verletzungsbedingte Ausfälle gleich mehrerer Stammspieler machten eine komplette Abmeldung der ersten Mannschaft aus der Bezirksoberliga unumgänglich. Zusätzlich verließen wichtige Spieler den Verein – ein harter Einschnitt für den ASV Höringen.

Doch statt aufzugeben, setzte der Verein auf Zusammenhalt, Geduld und konsequente Aufbauarbeit. Besonders die Jugendarbeit wurde intensiviert und entwickelte sich zu einem wichtigen Fundament für die Zukunft. Besonders Herbert Denzer kümmert sich mit viel Herzblut, Geduld und großem Engagement um den Nachwuchs.

Haag kehrt zurück

Der Neustart erfolgte zur Saison 2024/2025 in der Kreisliga – und dort zeigte die Mannschaft schnell, dass mit dem ASV wieder zu rechnen ist. Mit Teamgeist, Einsatzbereitschaft und großem Zusammenhalt kämpfte sich das Team an die Spitze und schaffte als Tabellenzweiter den Aufstieg in die Bezirksklasse Ost. Besonders erfreulich ist auch die personelle Entwicklung. Mit Florian Haag kehrt ein starker Spieler nach Höringen zurück und verstärkt die Mannschaft erheblich. Dadurch erscheinen die Chancen auf den Klassenverbleib in der Bezirksklasse sehr gut.

Drei Teams kommende Saison

Doch nicht nur die erste Mannschaft profitiert vom positiven Trend. Auch in den unteren Klassen meldeten sich ehemalige Spieler wieder zurück, sodass der ASV Höringen in der kommenden Saison sogar wieder drei Herrenmannschaften an den Start schicken kann. Ein Zeichen dafür, dass der Verein wieder attraktiv geworden ist und die Gemeinschaft innerhalb der Tischtennisabteilung hervorragend funktioniert.

Beim ASV Höringen herrscht wieder Aufbruchstimmung. Nach Jahren voller Rückschläge ist die Freude groß, dass der Verein sportlich und personell wieder auf einem guten Weg ist. Die Tischtennisabteilung des ASV lebt – und sie blickt optimistisch in die Zukunft.