Am Mittwoch wurden im Donnersbergkreis 123 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Dabei handelt es sich laut Gesundheitsamt um 34 von Mittwoch, 87 Nachmeldungen vom Dienstag sowie jeweils eine Nachmeldung von Montag und Sonntag. Aktive Covid-19-Fälle gibt es nach aktuellem Stand 1095 im Kreis. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 19.199 Menschen in den fünf Verbandsgemeinden infiziert, genesen sind 17.998. Es sind bisher 106 Todesfälle zu beklagen. 13 Personen befinden sich aktuell im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 836,7, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in ganz Rheinland Pfalz, die sich nach der Zahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfällen je 100.000 Einwohner bestimmt, liegt bei 4,21.