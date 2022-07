Mit strahlenden Gesichtern und der Fachhochschulreife in der Tasche verabschiedeten sich 27 Fachabiturienten der Göllheimer Fachoberschule (FOS). In einer emotionalen Feier erhielten sie jede Menge Glückwünsche, herzliche Worte und ihr Zeugnis.

Zur Feier des Tages führten Nina Sadowski und Sebastian Krämer durch ein buntes Programm und ließen zusammen mit ihren Mitabsolventen, Lehrkräften, Verwandten und Freunden ihre Zeit in der Fachoberschule Revue passieren. Zu Beginn sprach die Klassenlehrerin der 12b, Valerie Elger, über die zwei Jahre „mit ihrer ersten Klasse, die sie zwei Jahre lang begleiten durfte“. Bei ihrer Rede floss auch das eine oder andere Tränchen. Sie stellte Höhepunkte heraus, wie eine Übernachtung in der Schule, bedankte sich für die schöne, wenn auch manchmal herausfordernde Zeit, und zeigte, wie stolz sie auf die Absolventen des zehnten FOS-Jahrganges ist, die trotz Pandemie und aller Hindernisse nun ihren Abschluss erreicht haben.

Auch der Konrektor, Bruno Rogawski, lobte die Absolventen und Lehrkräfte und verabschiedete die Abschlussklassen mit einem Schmunzeln und den Worten „Geh’ mit Gott, aber geh’“. Die Fachlehrkräfte gaben mit dem Gedicht „Was ich dir wünsche“ von Jutta Schulte gute Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Auch die Absolventen bedankten sich bei ihren Lehrern: Samira Wrobbel, Leonie Klippert (12a) und Florian Eidelmann (12b) fanden herzliche Worte und dankten mit viel Humor und Geschenken vor allem ihren Klassenlehrerinnen Dunja Hilbert und Valerie Elger.

Männerballett und Lehrerparodien

Neben großen Emotionen wurde die Feier immer wieder durch witzige, kreative und künstlerische Beiträge aufgelockert. Antonio Fürst (12b) präsentierte ein Musikstück am Klavier, die Lehrer versuchten – mit Erfolg – auf Kinderfotos ihre Schüler wiederzuerkennen, Dunja Hilbert überbrachte den Eltern humorvolle Umfrageergebnisse, das Männerballett der Abschlussklassen inszenierte unter tosendem Applaus seine Interpretation von „Schwanensee“ und die Lehrer wurden in kurzen Videos von den Absolventen parodiert. Dabei wurde vor allem die Hassliebe zum Mathematikunterricht und der sogenannten „Planetenrechnung“ deutlich, was wieder für allgemeine Belustigung sorgte.

Als Höhepunkt der Feier wurde jedem der Absolventen feierlich das Abschlusszeugnis überreicht. Der Vertreter des Schulelternbeirats, Thilo Holstein, ehrte die Jahrgangsbesten Celine Schwab, Florian Eidelmann (beide 12b) und Moritz Winter (12a) mit Wünschen und Geschenken. Zum Ausklang war noch Zeit für persönliche Gespräche und Anstoßen am Buffet.

Foto: FOS/gratis