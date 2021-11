Zugefrorene Autoscheiben vom Eis zu befreien, das dürfte schon bald wieder zum allmorgendlichen Ritual werden. In der neuen Woche ist immer mal wieder mit Frost zu rechnen. Zum Wochenende hin wird’s nass-kalt und ungemütlich.

Die eingeflossene polare Kaltluft kommt unter dem Einfluss einer sich von den Britischen Inseln nach Mitteleuropa ausdehnenden Hochdruckzone zur Ruhe. Bei nächtlichem Aufklaren nimmt die Frostgefahr zu. Die Woche verläuft ruhig, aber zum Wochenende hin gewinnen voraussichtlich wieder nordatlantische Tiefdruckgebiete die Vormachtstellung auf das Wetter in unserer Region – und sie haben nass-kalte Meeresluft im Gepäck. Dann werden sich wahrscheinlich die ersten Schneeflocken unter die Tropfen mischen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer Mischung aus dichteren Wolken und einigen größeren Aufheiterungen. Es bleibt vorwiegend trocken. Der spürbare Nordostwind drückt die Temperaturen nach unten. Bei längerem Aufklaren drohen in der Nacht auf Dienstag verbreitet leichter Frost und Reif.

Dienstag: Meist strahlt die Sonne von einem blauen oder nur leicht bewölkten Himmel. Die Nebelgefahr ist wegen der eingeflossenen trockenen Luftmasse recht niedrig. Die Tagestemperaturen verändern sich gegenüber dem Vortag kaum.

Mittwoch: Es sollte nur wenig Nebel- und Hochnebel geben. In der Regel präsentiert sich der Himmel wieder wolkenarm und sonnig. Nach häufigem Nachtfrost mit Reif bewegen sich die Tagestemperaturen im spätherbstlichen Bereich.

Weiterer Trend

Die Wetterlage bleibt weiter ruhig. In der zunehmenden feuchten Bodenschicht werden ab Donnerstag die Nebelgebiete wieder zahlreicher und zäher. Außerhalb dieser Zonen ziehen nachmittags Wolkenschleier vorüber, ansonsten scheint die Sonne. Bei Einheitsgrau bleibt es kalt und unangenehm. Mit sonniger Unterstützung wird die Luft erträglicher.

Am Freitag erreicht uns aus Nordwesten eine erste schwache Front mit dichterer Bewölkung. Im Laufe des Samstags nimmt der Störungseinfluss zu. Mit auffrischendem Südwestwind ziehen in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag Regenwolken übers Land. In höheren Lagen fällt teilweise auch Schnee oder Schneeregen. Dazu wird es nass-kalt und ungemütlich.