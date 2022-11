So langsam dürfen wir uns gedanklich mit dem Thema Schnee befassen. Kommende Woche könnte es soweit sein. Höchste Zeit also für alle Autofahrer, sich um die Winterreifen zu kümmern. Erstmal bleibt es allerdings grau und regnerisch.

Zwischen dem kräftigen Tief über dem Nordatlantik und einem kleinen Hoch über den Alpen verbleibt unsere Region in einer milden Süd- bis Südwestströmung. In der Nacht auf Freitag überquert uns eine schwache Störung. Anschließend baut sich von Südwesteuropa verstärkt Hochdruckeinfluss auf, bevor von Sonntag auf Montag von den Britischen Inseln her neue Schlechtwetterfronten nachrücken. Der Wettercharakter bleibt daher weiterhin wechselhaft. Viel kalte Luft – eventuell auch in Verbindung mit Schnee – könnte uns Ende kommender Woche erreichen.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit einigen wenigen Sonnenstrahlen dominieren die Wolken. Vor allem am Vormittag kann es daraus etwas tröpfeln oder nieseln. Die Temperaturen halten sich dabei im typischen Novemberbereich auf.

Freitag: Besonders in den Frühstunden und am Morgen fällt etwas Regen oder Sprühregen. Ansonsten bleibt es bis auf wenige Ausnahmen eher wolkenverhangen und trübe. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Samstag: Falls uns zähe Nebel- oder Hochnebelfelder keinen Strich durch die Rechnung machen, könnte uns die Sonne mal für längere Zeit beglücken. Sollten nachts für längere Zeit die Sterne leuchten, droht zumindest leichter Bodenfrost. Mit sonniger Unterstützung wird es tagsüber recht mild. Im Dauergrau bleibt es hingegen feucht-kühl.

Sonntag: Auch außerhalb von Nebelzonen nimmt die Bewölkung immer weiter zu, und im Laufe des Nachmittags oder zum Abend hin zieht von Westen her Regen auf. Der Wind kann dabei wieder spürbar auffrischen. Es wird etwas kälter.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch geht es durchwachsen weiter mit durchziehenden Regen- und Schauerwolken. Zwischendurch kann auch mal für einige Zeit die Sonne hervorblinzeln. Die Temperaturen gehen leicht zurück.