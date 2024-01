Wechselhaft und für die Jahreszeit zu mild: Die nächsten Tage bescheren uns unspektakuläres Wetter. Doch in der darauffolgenden Woche kann der Winter zurückkehren.

Das Hoch mit Zentrum über der Ukraine sorgt für einen ruhigen Wochenstart. Das Hoch verliert aber bis zur Wochenmitte seinen Einfluss auf unser Wetter, sodass schwache Störungsgebiete von den Britischen Inseln nach Mitteleuropa vordringen können. Gleichzeitig entwickelt sich ein neues Hoch über der Biskaya und Frankreich. Dessen Mittelpunkt liegt aber weiter südwestlich, sodass sich in unserer Region die Wolken recht zäh halten können. In der (süd-)westlichen Strömung dominiert milde Atlantikluft. In der folgenden Woche könnte uns allerdings ein erneuter Polarluftvorstoß ein winterliches Comeback bescheren.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn halten sich oft hohe beziehungsweise mittelhohe Wolkenfelder, durch die zumindest milchig die Sonne durchscheinen kann. Nach leichtem Morgenfrost mit Reif erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag bei meist schwachem Wind auf erträgliche Werte.

Dienstag: Es hält sich häufig eine mittelhohe Wolkendecke, durch die zum Teil noch die Sonne verschwommen zu sehen ist. Ansonsten ändert sich nur wenig, es bleibt trocken und tagsüber mild.

Mittwoch: Die Wolken dominieren und lassen kaum Sonnenlicht durch. Vereinzelt kann es etwas tröpfeln. Die Tagestemperaturen gehen ein wenig zurück. Die Windverhältnisse bleiben schwach.

Donnerstag: Bei mäßig auffrischendem Südwest- bis Westwind werden die Wolken dichter und bringen im Laufe des Nachmittags leichten Regen oder Sprühregen. Dabei ändern sich die Temperaturen nur wenig.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag dominieren überwiegend die Wolken. Besonders am Samstag bekommt aber vielleicht auch mal die Sonne Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Am Sonntag kann es zwischenzeitlich bei auffrischendem Wind aus dichteren Wolken etwas regnen oder nieseln. Es bleibt aber vorläufig zu mild.