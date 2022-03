Autofahrer sollten die Sommerreifen vorerst noch in der Garage lassen: In den kommenden Tagen muss mit einem nicht zu unterschätzenden Spätwintereinbruch gerechnet werden.

Ein Tief über Oberitalien zapft skandinavische Kaltluft an. Eine Schlechtwetterzone über Mitteleuropa löst dabei Niederschläge aus, die bis in tiefere Lagen herab als Schnee fallen können. In den Höhenlagen unserer Region, besonders aber auf dem Donnersberg, könnte sich sogar eine geschlossene Schneedecke bilden. Am Sonntag sorgt der Keil des Atlantikhochs dann für Wetterberuhigung. Die Nächte werden bei aufklarendem Himmel über einer möglichen Schneedecke vermutlich eisig kalt.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen dominieren die Wolken, Regen fällt jedoch kaum. Die Temperaturen bleiben meist im einstelligen Bereich. In der Nacht auf Freitag kann es stellenweise regnen, in höheren Lagen sind wahrscheinlich bereits Schneeflocken dabei.

Freitag: Am Freitag halten sich während des gesamten Tages kompakte Schichtwolken mit Niederschlägen. In der kalten Luft mischen sich bis in tiefe Lagen Flocken unter die Tropfen, teilweise schneit es auch für längere Zeit. Insbesondere in den Hochlagen sowie auf dem Donnersberg könnte sich eine Schneedecke mit der Gefahr von Glätte auf Straßen und Gehwegen bilden.

Samstag: Bis zum Mittag fällt gelegentlich noch Schnee oder Schneeregen. Im Tagesverlauf trocknet die Luft allmählich ab, und die Wolkendecke bekommt Lücken. Die Temperaturen bewegen sich im spätwinterlichen Bereich. In der Nacht auf Sonntag droht bei Aufklaren mäßiger Frost.

Sonntag: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Möglicherweise fallen zunächst noch einzelne Schnee-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Im Tagesverlauf nehmen die sonnigen Phasen zu, es bleibt jedoch spätwinterlich kalt. In der Nacht auf Montag kann es nochmals eisig werden.

Weiterer Trend

Nach freundlichem Wochenbeginn wird es zum Dienstag hin voraussichtlich wieder unbeständiger. Die Temperaturen steigen allerdings bis Wochenmitte an.