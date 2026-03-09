Sechs desaströse Minuten bescheren den „Nordpfälzer Wölfen“ eine bittere Niederlage, die den Verbleib in der Verbandsliga gefährdet.

Die HR-Handballer haben ihr Heimspiel gegen die HSG Nahe-Glan mit 30:36 (16:18) verloren. Dadurch schrumpft der Vorsprung auf Rang sechs der Verbandsliga, der den Abstieg in die Bezirksoberliga bedeutet, auf nur noch einen Zähler. Sechs Minuten vor dem Ende erzielte Anton Neiß das 30:30 und die Zuschauer im Schulzentrum Eisenberg stellten sich auf eine spannende Schlussphase ein. Sehr zum Leidwesen der Fans der „Nordpfälzer Wölfe“ wurde daraus jedoch nichts. Der HR gelang in der „Crunch-Time“ kein einziger Treffer mehr, während die Gäste aus Rheinhessen mit sechs Treffern den Auswärtserfolg perfekt machten.

„Am Ende war die Konzentration und vielleicht auch die Fitness ausschlaggebend für den Verlauf der Schlussminuten“, meinte HR-Spielertrainer Dimitri Kerber. Er bemängelte auch, dass sich die „Wölfe“ schwierige Abschlüsse genommen haben. „In der Abwehr haben wir ebenfalls keinen Zugriff mehr bekommen. In Summe waren wir da zu langsam, was letztlich den Unterschied ausgemacht hat“, haderte Kerber, der aber grundsätzlich mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden war. „Wir hatten bis zum 30:30 ganz gut gespielt. Darauf können wir aufbauen und das nächste Mal auch mit etwas mehr Willen dann wieder das Spiel für uns entscheiden“, meinte Kerber nach der dritten Niederlage in Folge.

Die Pleite tut weh

Es war eine Pleite, die weh tut. Denn alle Teams, die schlechter als Platz fünf abschneiden, qualifizieren sich nicht für die eingleisige Verbandsliga in der kommenden Saison. Der Vorsprung auf Budenheim beträgt jetzt nur noch einen Punkt. Dabei wäre gegen den Tabellendritten mehr drin gewesen. Nach einem guten Start der HR wechselte die Führung ständig und keine Mannschaft konnte sich deutlich absetzen. „Bis zur 54. Minute war das Spiel total offen und ausgeglichen. Leider konnten wir danach nicht mehr zulegen“, zog Kerber nach der vermeidbaren Niederlage Bilanz. Beste Schützen der „Wölfe“ waren einmal mehr Anton Neiß und Erek Heinz mit jeweils sieben Treffern.

Auch die HR-Damen blieben am Sonntag ohne Punkte. Sie unterlagen der HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 mit 28:34 (16:18). Siegreich war dagegen die zweite Herrenmannschaft gegen die MSG Kaiserslautern/Dansenberg 2 mit 29:25.