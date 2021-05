Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Verliebten. Gerne werden an diesem Tag Blumen verschenkt, Paare gönnen sich ein Candle-Light-Dinner oder überraschen sich mit allerlei Kleinigkeiten. Im Corona-Lockdown ist vieles nicht möglich. Was lassen sich Paare dennoch einfallen, um einen besonderen Valentinstag zu erleben? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört.

Für Stephan Hock, der seit acht Jahren mit seiner Frau zusammen ist und mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, ist dieser Tag schon immer etwas Besonderes. „Vielleicht gerade deswegen, weil wir beide berufstätig und im Alltag ziemlich eingespannt sind, haben wir diesen Tag immer zelebriert und uns für einander Zeit genommen“, erzählt der 34-Jährige aus Eisenberg. Es sei zum Ritual geworden, sich für diesen Tag etwas auszudenken und auch mal etwas Neues auszuprobieren. Gerne schwelgen beide in Erinnerungen und machen sich bewusst, was sie schon alles gemeinsam durchgestanden haben. „Wir schenken uns am Valentinstag weniger materielle Dinge, es geht eher um gemeinsame Erlebnisse“, betont er. Gerade in Corona-Zeiten seien ihm Rituale und Normalität enorm wichtig. „In diesem Jahr haben wir uns ein Drei-Gang-Valentins-Menü für Zuhause beim Waldhotel in Eisenberg ausgesucht, so richtig mit allem Drum und Dran, sogar Kerze und Rosenblätter kann man haben“, erzählt er und ergänzt: „Vielleicht sitzen wir 2030 irgendwo und erinnern uns zurück an das verrückte 2021 und sagen uns: Auch das haben wir gemeinsam geschafft!“

Die 28-jährige Lisa Kaissling ist seit vier Jahren mit ihrem Mann zusammen, die beiden haben einen dreijährigen Sohn, das zweite Kind ist gerade unterwegs. „Bisher haben wir den Valentinstag nicht besonders gefeiert, wir machen immer etwas Schönes zusammen, beispielsweise kochen“, so die werdende Mutter. Sie sei in der komfortablen Situation, dass sie ihren Sohn auch mal bei Oma abgeben könnte, um Zweisamkeit mit ihrem Mann zu haben. „Der Valentinstag ist für uns ein ganz gewöhnlicher Tag, vielleicht gehen wir zusammen spazieren, wenn es das Wetter zulässt“, meint sie nachdenklich. Für sie sei es wichtig, einfach Zeit zusammen zu verbringen. „Eigentlich ist für uns jeder Tag Valentinstag, denn es wäre doch schade, wenn man sich nur an einem Tag besonders anstrengt und sonst nicht auf den Partner achtet“, ist ihre Meinung. Das sei bei ihr nicht der Fall. Sie koche oft zusammen mit ihrem Mann, jeder mache auch mal Frühstück, beide kümmerten sich um den Haushalt und den gemeinsamen Sohn – alles sei gerecht verteilt. Sie sagt: „Corona schränkt uns leider in unseren gemeinsamen Unternehmungen ein – Schwimmbad ist immer ein High-Light – aber dann wird es eben beim Spaziergang bleiben.“

Gemeinsam durch die Erdekaut

Seit vier Jahren ist Sandra Becker aus Eisenberg verheiratet. Der Valentinstag stehe für sie und ihren Mann immer im Zeichen gemeinsamer Unternehmungen, die sicherlich mit einem Spaziergang durch die Erdekaut beginnen würden – dies stünde fast regelmäßig sonntags auf dem Programm. „Mein Mann hatte in diesem Jahr die Idee, für Valentinstag ein besonderes Live-Stream-Konzert zu buchen und zwar „A Valentine’s Moment“ mit Thomas Schwab und Band, verschiedenen Solisten und mit Ella Ehrlich als Special Guest“, verrät die 40-Jährige. Sie kenne das Online-Angebot schon von den Christmas Moments und freue sich nun auf Musik, die sie beide mögen und gemeinsam im heimischen Wohnzimmer genießen könnten. „Danach wollen wir beim Italiener oder im Hotelrestaurant vor Ort ein leckeres Abendessen bestellen, auch um die Gastronomen zu unterstützen“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Falls Handballbundesliga übertragen wird, würde zumindest ich da auch gerne mal reinschauen.“

Ein 37-jähriger Mann aus dem Zellertal, der aus Überraschungsgründen unerkannt bleiben möchte, hat sich etwas ganz Besonderes für seine Liebste ausgedacht. „Ich habe vor, ein romantisches Candle-Light-Dinner im Dunkeln zu Hause zu organisieren, zu dem wir uns schick anziehen und meiner Partnerin danach einen handgeschriebenen Liebesbrief zu übergeben, bevor wir den Abend gemütlich bei einem schönen Film ausklingen lassen“, verrät er. Gespannt sei er vor allem auf das Candle-Light-Dinner im Dunkeln. „Mal sehen, was da so alles schiefgeht“, meint er lachend.

Endlich mal frei

Seit 2019 hat Kathrin Brade aus Eisenberg eine neue Liebe. „Wir legen keinen besonderen Wert auf den Valentinstag, da wir der Meinung sind, das ist so ein gemachter Tag der Liebe – natürlich besser einer als keiner, aber an diesem Tag ist grundsätzlich alles teurer und das nervt ein bisschen“, sagt sie. Allerdings sei der Valentinstag ja in diesem Jahr ein Sonntag und da ihr Partner und sie beide im Verkauf tätig seien, wo sie auch samstags arbeiten müssten, sei das alleine schon etwas Besonderes für sie. „Wir wollen den Tag besonders genießen, weil wir da beide frei haben“, freut sie sich. Normalerweise sei es ja so, dass der Mann der Frau am Valentinstag Blumen schenke und die Frau etwas Gutes koche, bei ihnen sei es umgekehrt: er koche etwas Leckeres und sie schenke ihm Blumen. Sie sagt: „Auf jeden Fall ist es für uns ein Entspannungstag mit Kuschelzeit, wir machen es uns an diesem Tag zu Zweit so richtig gemütlich und wollen vielleicht auch noch einen kleinen Spaziergang machen - mit Glühwein im Gepäck.“