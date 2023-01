Der 81:69-Heimsieg der Kirchheimbolandener Korbjäger gegen Kellerkind Germersheim war nie in Gefahr. In der Landesliga Rheinhessen/Pfalz steht die Mannschaft von Trainerin Eva Krause-Lott weiter hervorragend da.

Die Trainerin der Kirchheimbolandener Basketballherren zeigte sich nach der gewonnenen Nachholpartie gegen die Turnerschaft Germersheim zwar nicht vollends zufrieden mit der Leistung ihrer Jungs, war aber dennoch erleichtert. „Ein typisches Dienstagabend-Spiel nach einem Arbeitstag. Von beiden Seiten keine hochklassige Partie, aber im Endeffekt war der Sieg nie gefährdet“, bewertete sie den zweiten Erfolg im zweiten Spiel des Basketballjahres 2023 gegen den Tabellenneunten.

Sven Radloff, der beim Auswärtsspiel in Landau noch unter seinen Möglichkeiten gespielt hatte, avancierte mit 19 Punkten zum besten Scorer seines Teams. Mit fünf Dreiern stellte er wieder einmal seine Fähigkeiten aus der Distanz unter Beweis. Tom Dreyer mit 14 Zählern, Christoph Flachs (13) und Lukas Jäger (12) punkteten ebenfalls stark. Auf Seiten des Gasts aus der Stadt nahe dem Rhein war Kaan Ayaz mit 27 Punkten bester Scorer und für die TVK-Defense nur schwer zu greifen. Auch Marvin Ogidi (15 Punkte) und Christoph Piesch (13) zeigten eine ansprechende Leistung. Dennoch zeigten sich die TVK-Akteure zu gefestigt, um in diesem Spiel Punkte abzugeben. Jedes Viertel ging an die Jungs aus der Kleinen Residenz. Mit fast 70 Prozent war auch die Freiwurfbilanz brauchbar. Allen voran Christoph Flachs mit drei Treffern aus vier Versuchen und Lukas Jäger (2/2) zeigten besonders starke Nerven.

Die restliche Trainingswoche will die Trainerin mit ihrem Team dazu nutzen, um weiter an der Freiwurfquote zu arbeiten. Außerdem stehen Spielformen auf dem Programm, um Abläufe weiter zu perfektionieren. Schon am Sonntag geht es weiter. Um 18 Uhr steht dann mit der Auswärtspartie bei den schon abgeschlagenen Towers Speyer/Schifferstadt auf Rang fünf das erste von vier „Endspielen“ um die Landesligameisterschaft auf dem Programm.