Der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler marschiert in der C-Klasse von Sieg zu Sieg. Auch im Kreispokal eilte das Team von Erfolg zu Erfolg und peilt nun das Finale an. Der Gegner hat es in sich: Es ist der Tabellenführer der A-Klasse, der SV Katzweiler.

Die neu formierte Mannschaft des TuS Finkenbach/Waldgrehweiler galt bereits vor der Saison als unüberwindbar für die restlichen elf Teams der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord. Dem Ruf als