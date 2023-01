Der Tag des Patienten am Donnerstag, 26. Januar, steht unter dem Motto „Gesundheit – Wissen – Kompetenz“. Das Lob- und Beschwerdemanagement will mit Patienten ins Gespräch kommen. Der Infostand am Standort Kirchheimbolanden ist von 14 bis 16 Uhr in der Eingangshalle geöffnet. Dorthin können sich Patienten mit ihren Fragen, Rückmeldungen und Anliegen wenden.

Marianne Baun – die 2019 vom Kreistag des Donnersbergkreises zur Patientenfürsprecherin fürs Krankenhaus Kirchheimbolanden gewählt wurde und die Mitglied (Patientenvertretung) der Ethik-Kommission Rheinland-Pfalz ist – steht ebenso als Ansprechpartnerin zur Verfügung wie der Leiter der Grünen Damen und Herren, Armin Petry, sowie Beschwerdemanagerin Laura Wendling.