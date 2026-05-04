Fünf Redakteure, fünf Perspektiven: Was Lokaljournalismus so besonders und wichtig macht und wie die Nähe zu den Menschen die Leidenschaft fürs Schreiben entfacht.

Anja Kunz leitet die Lokalredaktion der Donnersberger Rundschau. Sie empfindet Lokaljournalismus wie einen Zehnkampf bei Olympia: spannend, vielfältig, unberechenbar. Foto: Helmut Dell

Wie der Zehnkampf bei Olympia

Lokaljournalismus ist die Königsdisziplin des Journalismus, heißt es. Sowas wie der Zehnkampf bei Olympia: spannend, vielfältig, herausfordernd, dynamisch, anstrengend und unberechenbar. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – und in jeder Sekunde kann etwas passieren, worüber wir sofort berichten (müssen): ein Großbrand, ein schlimmer Verkehrsunfall, ein Tötungsdelikt. Lokaljournalisten sind deshalb eigentlich immer in Hab-Acht-Stellung, voller Leidenschaft für Texte und Themen, kleine Geschichten und große Momente. Wir sind mit dem Ohr vor Ort und informieren die Leser digital und in der Zeitung, was in ihrem Dorf, ihrer Stadt, dem gesamten Donnersbergkreis passiert. Wir versuchen zu erklären, was politische Entscheidungen in Berlin für die Leser in Börrstadt, Ransweiler und Zellertal bedeuten. Wir erklären, wie Ihre Müllgebühren zustande kommen, wir schauen hin, wenn Stadträte Millionenprojekte durchwinken, und wir berichten über Ärztenotstand, Lehrermangel oder fehlende Ehrenämtler auf dem Land. Lokaljournalisten sollten sehen, was vor den Haustüren der Menschen passiert. Sie prüfen, fragen nach, ordnen ein.

In letzter Zeit erreichen uns wieder viele Leserbriefe, E-Mails und Anfragen von Menschen aus dem Donnersbergkreis. Sie bedanken sich für unsere Berichterstattung, loben und kritisieren, geben Anregungen zu Themen und Geschichten. Sie sagen uns, was sie und ihre Familie, Nachbarn oder Freunde gerade bewegt, welche Themen für Gesprächsstoff im Dorf sorgen, wo die RHEINPFALZ mal nachhaken sollte und und und. Wir sind sehr dankbar für solche Anregungen und gehen ihnen in den allermeisten Fällen direkt nach. Das ist für uns gelebter und geliebter Lokaljournalismus: schnell, nah an den Menschen und wichtig für Demokratie und eine funktionierende Gesellschaft.

Sarah Termeer entdeckte in den Sommerferien ihre Liebe zum Lokaljournalismus. Foto: Helmut Dell

„Der Job meines Lebens“

Kennen Sie Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt? Als ich 17 Jahre alt war und Sommerferien hatte, fühlte ich mich ein bisschen wie Karla Kolumna: Ich düste mit meinem kleinen Roller von Termin zu Termin für die Lokalredaktion Ettenheim der Badischen Zeitung. Kaninchenzüchter, Wildkräuterwanderung, Kinderferienprogramm auf der Burg, Einweihung einer Ampel oder eine Übung der Feuerwehr – es gab deutlich schlimmere Ferienjobs in diesem Alter. Ich jedenfalls habe mein Herz an den Lokaljournalismus verloren. Immer nah an den Menschen, nah am Geschehen, mittendrin und doch mit einer gewissen Distanz, denn die kritische Haltung durfte natürlich nie fehlen. Auch wenn ich wusste, wie der Bürgermeister beim Rasenmähen in Badehose aussieht. Und nicht nur in jenen Sommerferien hatte ich dann jede Menge zu tun: Im Lokaljournalismus habe ich auch gleich den Job meines Lebens gefunden.

Anja Hartmetz kennt die RHEINPFALZ von klein auf – sie ist ein RHEINPFALZ-Kind. Foto: Helmut Dell

Geschichten voller Witz und Tiefe

Ich bin ein RHEINPFALZ-Kind. Soll heißen: Ich bin mit der RHEINPFALZ großgeworden. Meine Eltern hatten sie, meine Großeltern, meine Onkel und Tanten. Auch die Nachbarschaft hatte die Zeitung abonniert; sie wurde generationsübergreifend gelesen. Das ist leider lange her. Inzwischen kennen viele Menschen, vor allem jüngere, Printmedien nur noch vom Hörensagen. Für mich hingegen bedeutete die Zeitung: saubere, gutrecherchierte Informationen. Meist sachlich und eher trocken – doch manchmal, wenn es das Sujet hergab, waren die Geschichten auch voller Witz, Tiefe – und von dieser gutwilligen Grundfreundlichkeit, wie man sie fast ausschließlich im Lokaljournalismus findet. Und als dann, nach einigen Gehversuchen auf anderen Gebieten, die Frage im Raum stand, ob ich mir Lokaljournalismus für mich selbst vorstellen könnte, da dachte ich: „Warum nicht?“

Tommy Rhein wollte eigentlich mal Sportreporter werden und fühlt sich jetzt im Lokalen sehr wohl. Foto: Helmut Dell

Kommunalwahl statt DFB-Pokalfinale

Meine Eltern erzählen mir immer wieder die Geschichte, wie ich mit dem „Kicker“, Deutschlands wohl wichtigstem Sportmagazin, das Lesen gelernt habe. Sportreporter wollte ich dann werden – und wurde ich auch. Auf dem Weg dorthin lernte ich aber die Vorzüge des Lokaljournalismus kennen, auch außerhalb der Sportplätze. Inzwischen habe ich ganz bewusst die oft hektische und auf Wochenenden fixierte Sportberichterstattung gegen die facettenreiche Arbeit im Lokalen eingetauscht. Kommunalwahl statt DFB-Pokal-Finale, Ehrenamtler statt Top-Torjäger und Blaulicht-Berichterstattung statt Last-Minute-Ausgleichstreffer. Das Lokale ist zwar nicht immer so prominent wie ein Bundesligaverein. Aber dafür kommt man hier viel näher an die Menschen und berührt das, was sie wirklich täglich beschäftigt. Der „Kicker“ gehört auch heute noch zur Stammlektüre; mein Herz gehört aber längst der RHEINPFALZ und dem Lokaljournalismus.

Aaron Neumann ist seit März als Reporter für die Donnersberger Rundschau unterwegs. Foto: Helmut Dell

Unterwegs bei den Menschen

Wenn ich gefragt werde, was ich denn beruflich so mache und antworte „Ich bin Journalist im Lokalen – also Lokaljournalist“, kommt anschließend fast immer die Frage: „Aha und was macht man da so? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen.“ Und genau da stelle ich überrascht immer wieder fest, dass viele Menschen tatsächlich nicht wissen, was Lokaljournalisten so machen. Ich finde: Sie erfüllen eine gesellschaftlich sehr wichtige Aufgabe: Sie sind da, wo die Menschen leben – in Städten und Gemeinden. Hören ihnen zu, lauschen ihren Geschichten – und erzählen diese dann. Sie blicken genau darauf, wie in Kommunen oder Institutionen gearbeitet wird. Sie beleuchten undurchsichtige Sachverhalte, stellen kritische Fragen, müssen dafür auch mal – sachliche – Kritik aushalten. Lokaljournalisten sind viel unterwegs: auf Terminen, bei Ratssitzungen – und vor allem eben bei den Menschen. Das macht den Lokaljournalismus unglaublich vielseitig. Vielseitiger als viele denken. Und genau das macht ihn aus meiner Sicht aus.