Die TSG Zellertal hat ihr erklärtes Ziel erreicht. Mit sechs Punkten Vorsprung sicherte sich das Team die Meisterschaft in der B-Klasse und den Aufstieg. Ein Erfolgsrezept war dabei die Kameradschaft. Ein Wermutstropfen ist aber auch dabei: Erfolgstrainer Roland Eifler geht.

Es gibt keinen Rathaus-Balkon in Harxheim, wo die Meistermannschaft der TSG Zellertal den Titelgewinn in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse hätte