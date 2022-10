Von einem Goldenen Oktober kann zwar nicht uneingeschränkt die Rede sein, aber an manchen Tagen zeigt der Spätsommer noch einmal seine Kraft.

Auf der Vorderseite eines Tiefs über dem Atlantik wird zu Wochenbeginn nochmals warme Spätsommerluft in unsere Region gepumpt. Auf der Rückseite einer schwachen Störungsfront, die uns in der Nacht auf Dienstag überquert, kühlt die Luft jedoch schon wieder ab. Anschließend sorgt ein kurzer Hochdruckeinfluss für eine Wetterberuhigung, ehe uns das Atlantiktief während der zweiten Wochenhälfte neue Schlechtwettergebiete mit Regen schickt. Die damit heranströmende Luftmasse bleibt aber recht mild.

Vorhersage

Montag: Abgesehen von durchziehenden Schleierwolken scheint häufig milchig die Sonne. Dazu erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf angenehm warme Werte. Die Nacht auf Dienstag fällt ausgesprochen mild aus.

Dienstag: Heute ziehen kompaktere Wolken über die Region. Diese lassen allerdings nur selten Tropfen fallen. Die Temperaturen gehen bei nur wenig Sonnenschein im Vergleich zum Vortag zurück.

Mittwoch: Zur Wochenmitte wechseln sich freundliche Abschnitte mit Wolkenfeldern ab. Es bleibt trocken. Die Temperaturen bleiben insgesamt mild. In der Nacht auf Donnerstag können von Frankreich her Regenwolken ins Land ziehen.

Weiterer Trend

Dichte, graue Schichtwolken lassen es zunächst verbreitet regnen. Am Nachmittag stellen sich kurze Auflockerungen, gefolgt von kleineren Schauern ein. Die Temperaturen werden wegen des Regens etwas sinken. Gegen Abend klart der Himmel teilweise auf. Am Freitag sowie am Wochenende ziehen immer wieder kompakte Regen- oder Schauerwolken über die Region, die sich mit kurzen Zwischenauflockerungen abwechseln. Bis Sonntag gehen die Temperaturen zurück. Der Wind frischt zeitweise spürbar auf.