Es bleibt dabei: Für die Jahreszeit ist es relativ mild, aber trockene Phasen oder gar Sonnenschein sind die Ausnahme. In der darauffolgenden Woche könnte es winterlicher werden.

Mitteleuropa wird nach wie vor bestimmt von einer recht lebhaften südwestlichen bis westlichen Strömung. Im Wechsel mit einigen trockenen Pausen überqueren weitere Schlechtwetterfronten mit Regen unsere Region. Die Temperaturen bleiben nach wie vor im eher milden Bereich, wenngleich gegenüber dem Jahresbeginn mit sinkender Tendenz. Die Nächte sollten dennoch weitgehend frostfrei bleiben. In der darauffolgenden Woche könnte es nach derzeitigem Stand aber etwas winterlicher werden.

Vorhersage

Montag: Aus dichten Wolken fällt zu Wochenbeginn gelegentlich Regen. Am Nachmittag stellen sich zwischenzeitlich auch einige Aufheiterungsphasen ein, mit Schauern muss jedoch weiter gerechnet werden. In etwas kälterer Luftmasse können sich unter die Tropfen auch einige Graupelkörner mischen. Der Wind weht lebhaft.

Dienstag: Nach einigen Auflockerungen am Vormittag nimmt die Bewölkung wieder zu, im Verlauf des Nachmittags und Abends überquert ein Regenband unsere Region. Die Temperaturen verändern sich kaum, der Wind frischt gelegentlich auf.

Mittwoch: Nach Durchzug eines weiteren Regengebiets trocknet die Luft am Nachmittag ab, allerdings bleibt die Wolkendecke bis auf kleinere Ausnahmen geschlossen. Die Temperaturen steigen etwas an, der Wind flaut vorübergehend ab.

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen dominieren graue Wolken, aus denen es vereinzelt tröpfeln oder nieseln kann. Die Temperaturen gehen wieder leicht zurück, der Wind frischt zeitweise auf. In der Nacht auf Freitag folgt von Westen her eine weitere Regenzone.

Weiterer Trend

Am Freitag fällt bei sich abschwächendem Wind gelegentlich Regen. Dabei bleibt es jedoch weiterhin recht mild. Am Samstag gibt es voraussichtlich nur noch selten Regen oder Sprühregen, die Temperaturen gehen leicht zurück. Am Sonntag lässt sich nach Nebelauflösung möglicherweise auch mal für längere Phasen die Sonne blicken.