Ob er dem Schiefen Turm von Pisa Konkurrenz machen kann, bleibt abzuwarten.

Leicht schräg geht es seit einiger Zeit in der Kirchheimbolander Innenstadt zu: Eine der Straßenlaternen an der Zufahrt zur Fußgängerzone ist offensichtlich in Schieflage geraten. Das Kuriosum sorgt für leichte Verwunderung. Ursprung des „Schiefen Masts von Kibo“ war, wie die Polizei mitteilt, ein Rempler eines Lastwagens beim Rückwärtsfahren. Wie sich herausstellte, scherte sich der Fahrer hierum aber offenbar nicht und entfernte sich unmittelbar vom Tatort.

Einem aufmerksamen Passanten und entsprechendem Hinweis an die Polizei war es zu verdanken, dass der Fahrer kurze Zeit später im Stadtgebiet gestellt werden konnte. Wie sich vor Ort zeigte, bestand jedoch nicht nur der Verdacht auf Fahrerflucht. Die Ermittler vermuteten auch sofort, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Ein positiver Drogentest und eine Blutprobe bescherten dem Verdächtigen so einen direkten Aufenthalt im Polizeigewahrsam. Und der Festgenommene hatte offenbar noch mehr auf dem Kerbholz: für ihn lag zudem ein Haftbefehl vor. Den Tag beenden durfte er schließlich mit einem Zellenaufenthalt.

„Die Laterne leuchtet“

Was unterdessen das Corpus Delicti im Stadtbild und die Frage nach der Funktionstüchtigkeit der Laterne angeht, beruhigt die örtliche Ordnungsbehörde. Standfestigkeit und Verkehrssicherheit seien gewährleistet. „Die Meldung an die für den technischen Betrieb zuständige Firma wurde vollzogen, die Funktionsfähigkeit geprüft. Die Laterne leuchtet“, informiert Franziska Fuge von der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.

Wie lange an der Gartenstraße allerdings noch schräge Verhältnisse herrschen werden, ist unklar. Der Behörde liegen weiter keine Informationen dazu vor, ob dies an der allgemeinen Terminverfügbarkeit für die Reparatur oder den Ermittlungen der Polizei liegt. Bis dahin geht es in der Kirchheimbolander Vorstadt eben einfach weiterhin ein bisschen schräg zu.